GF Vip 5: Giulia Salemi ha un fidanzato? Urlano il nome fuori dalla casa, Pierpaolo Pretelli in crisi

Fuori dalla casa del Grande Fratello hanno urlato che Giulia Salemi sarebbe fidanzata con un tale Alessio: questo è bastato per mettere in crisi il rapporto con Pierpaolo Pretelli.

Sono bastate delle urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 per mandare in crisi il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: qualcuno ha urlato dalla strada che l'influencer sarebbe fidanzata con tale Alessio, che i bene informati hanno subito individuato in Alessio Romagnoli, calciatore del Milan.

Da circa una settimana Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno coppia fissa all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, l'ex velino ha dimenticato in pochi giorni Elisabetta Gregoraci ma i fan della coppia non si arrendono e fanno ancora il tifo per l'ex moglie di Briatore. Oggi una fan dei gregorelli è andata fuori dalla casa di Cinecittà a urlare che Giulia Salemi sarebbe fidanzata con il calciatore del Milan Alessio Romagnoli.

La stessa persona ha urlato pochi minuti dopo: "Pierpaolo Elisabetta è libera e ti aspetta fuori". Queste due affermazioni sono bastate a far andare in tilt Pierpaolo che subito si è rabbuiato. Pretelli si è isolato sulle scale del giardino e quando Giulia lo ha raggiunto i due hanno discusso, anche perché sembrava che in un primo momento Pierpaolo avesse creduto alla voce.

Dopo mangiato l'ex velino ha chiarito che non ha dubbi sul fatto che Giulia non gli abbia mentito e poi parlando con alcuni coinquilini fuori al giardino ha spiegato le sue motivazioni, come si vede nel video. "In generale ho difficoltà a fidarmi delle persone - ha detto Pierpaolo - non credo a chi ha urlato ma nello stesso tempo ho capito che Giulia fuori da qui non la conosco. Io ho avuto esperienze negative con persone che fanno parte di quel giro".

Pierpaolo ha rivelato che Giulia gli ha detto che con Alessio si è vista solo tre volte e tra di loro non esiste nulla, solo amicizie in comune. Pretelli ha assicurato che queste voci non lo condizionano ma gli procurano del malessere. Poi si è rifugiato nella lavatrice con la testa sotto il cuscino a rimuginare, poco dopo lo ha raggiunto Giulia per un eventuale, ennesimo, chiarimento.