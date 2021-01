Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis e la verità sul presunto tradimento di Natalia Paragoni"

Giacomo Urtis è tornato a parlare del presunto tradimento di Natalia Paragoni nei confronti di Andrea Zelletta ma solo per dire tutta la verità. L'ex gieffino e Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto delle illazioni che oggi il chirurgo estetico ha rettificato.

Giacomo Urtis quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è stato definito il re del gossip da Alfonso Signorini in quanto chirurgo estetico di molte star dello show business. In realtà l'unico scoop nella casa più spiata d'Italia Urtis lo ha condiviso con Dayane Mello: i due avevano saputo da terze persone che Natalia Paragoni aveva tradito Andrea Zelletta durante un weekend a Capri.

La settimana seguente Alfonso Signorini aveva annunciato in diretta che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva diffidato il Grande Fratello imponendo di non affrontare più l'argomento, "una richiesta che noi rispettiamo" aveva detto il conduttore in realtà senza alternative.

Ieri Giacomo Urtis ospite di GFVip Party a una domanda di Annie Mazzola ha risposto così: "Vi voglio dare un'esclusiva. Mi sono informato e vi assicuro che non c'è stato niente. Perché conosco un amico della presunta persona con cui sarebbe stata e quello ha detto 'no, no proprio il nulla, magari'. Quindi vi spoilero questa cosa pazzesca. Appena uscito mi sono informato perché era stato coinvolto in questa cosa. Per caso ho sentito un amico del presunto amante e mi ha assicurato che non c'è stato niente".

Andrea Zelletta può dormire sonni tranquilli, Urtis conferma che non c'è stato nessun tradimento durante il soggiorno a Capri: "non è successo niente e infatti vedete che le prove non sono uscite. Non ci sono screen non c'è nulla. Nessuna foto, nessuna chat, questo conferma le mie fonti. Vi ho dato questa esclusiva, che è la verità, non è successo nulla tra la ragazza di Andrea e questo uomo cui si è tanto parlato".