Grande Fratello Vip 5, gaffe sull'account Instagram ufficiale: fan infuriati con la produzione

Fan in rivolta contro l'account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip 5 per una terribile gaffe: è stato pubblicato un video in cui Tommaso Zorzi ha raccontato di essere stato picchiato dal suo ex fidanzato, ma nella didascalia si leggeva 'il primo amore non si scorda mai'.

Chi gestisce l'account ufficiale del Grande Fratello Vip 5 è stato costretto dai fan del programma a cancellare un video.

Ieri sera Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno parlato delle loro vecchie fiamme: Giulia ha chiesto a Tommaso se fosse stato mai veramente innamorato e Zorzi ha raccontato di un suo ex per il quale aveva perso completamente la testa, la sua prima vera storia importante.

Quando Giulia Salemi gli ha chiesto come mai fosse finita Tommaso Zorzi è apparso imbarazzato e poi si è girato vera Stefania Orlando che già conosceva la storia, come per cercare il coraggio di raccontarla "Una volta eravamo in discoteca e l'ho beccato tanto così da uno, così l'ho preso per la maglietta, l'ho tirato e gli ho detto 'che c..o fai?". Zorzi ha continuato a raccontare "Lui si è girato, abbiamo iniziato un poco ad azzuffarci, così ci hanno sbattuto fuori. E proprio fuori la discoteca lui mi ha sbattuto per terra, mi sono aperto il mento e dopo mentre ero a terra mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta".

Tommaso ha continuato il racconto dicendo che il ragazzo e gli amici del ragazzo lo hanno lasciato a terra sanguinando e che è andato a dormire a casa di un'amica perché non voleva che la madre lo vedesse in quelle condizioni.

Il video di questa storia di violenza è stato pubblicato sull'account ufficiale del Grande Fratello, la cosa che ha fatto infuriare i fan del programma è stata la frase che accompagnava il video "il primo amore non si scorda mai", con tanto di cuoricino. Le fanbase di tutti i concorrenti si sono precipitate nei commenti, ricoprendo d'insulti l'account del programma che dopo circa un'ora ha cancellato il video, ma la vergogna e l'imbarazzo per questa incredibile gaffe restano.