GF Vip 5, Fulvio Abbate se la prende con Filippo Nardi e con gli altri concorrenti: "miseria subculturale"

Fulvio Abbate se la prende con Filippo Nardi per le parole sessiste ma anche con gli altri concorrenti che, presenti, non hanno nè difeso la conduttrice nè ripreso il conte d'origine britannica: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 parla di 'miseria subculturale' a proposito degli inquilini della casa. Nella polemica interviene anche Ricky Tognazzi che chiede l'espulsione di tutti 'i complici'.

Stasera il Grande Fratello Vip 5 squalificherà dal reality Filippo Nardi per le frasi sessiste contro Maria Tersa Ruta. Contro la conduttrice il concorrente di origini britanniche ha usato parole forti alle quali fa riferimento Fulvio Abbbate nel suo durissimo post. L'intellettuale, che è rimasto nella casa di Cinecittà per poche settimane, dopo aver sentito Nardi dire "Teabagging, teabagging, yeah, quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?", mentre la conduttrice dormiva, si è scagliato contro di lui e contro tutti i presenti. Nella stanza arancione in quel momento mancavano solo Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio che erano andati a dormire.

"Ciò che è accaduto al GrandeFratello da parte di FilippoNardi verso MariaTeresaRuta, senza che nessuno dei presenti, sia maschi sia femmine, si dissociasse (ridacchiavano, anzi) è di gravità etica assoluta, paccottiglia umana subculturale" ha scritto in un primo post lo scrittore siciliano. Pochi minuti dopo Abbate è ritornato sull'argomento "Dimenticavo: immagino questa sera come si giustificheranno con parole da gretti analfabeti civili, proprie di una subcultura da straccioni del pensiero. Il punto non è soltanto Nardi, ma riguarda tutti. Tutti. Le nutrie e le scimmie urlatrici"

Alcuni utenti di Twitter gli hanno chiesto d'intervenire in trasmissione stasera e dare voce al loro sdegno ma Abbate ha lanciato una frecciata ad Alfonso Signorini che concede la parola solo a pochi eletti "Come ho detto lì in diretta, noi eliminati siamo "salme sedute" cui non è mai data la parola; e non posso certo mendicarla, ho un blasone di marchese e comunista da proteggere".

A Fulvio Abbate ha risposto anche Ricky Tognazzi, il regista è intervenuto sui social per appoggiare la richiesta dello scrittore di espulsione del concorrente e di chi in quel momento ha taciuto: "Lo cacciassero e basta! Anzi cacciassero anche tutti i complici!". Fulvio gli ha risposto "Ricky mio, il punto non è solo Nardi (che verrà cacciato, so per certo), il punto è la miseria subculturale che comprende anche gli altri".