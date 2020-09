Grande Fratello Vip 5: Franceska Pepe e le polpette al sugo scatenano l'ironia della casa e dei social

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 è nascosta colei che ha inventato le polpette al sugo: è Franceska Pepe. A sostenerlo la stessa modella, che non ha mancato naturalmente di scatenare l'ironia sui social e dei suoi coinquilini che hanno provato a spiegarle la verità. E anche Wikipedia ha riconosciuto la nuova pietanza

Francesca Pepe con la k nella cucina della casa chiede la massima autonomia, molte delle discussioni con gli altri coinquilini nascono dal fatto che la modella non gradisce nessun tipo di interferenze soprattutto se si tratta di piatti di sua invenzione come le le polpette al sugo. E per chi non ci crede, ecco il video direttamente dalla casa di Cinecittà. Franceska Pepe lo dice chiaramente ai suoi coinquilini: "io non sono una persona superba che dice io so fare tutto, però se io ho inventato questa cosa non è che uno può spiegarmi come deve essere fatta, perchè non penso che qualcun altro l'abbia mai fata prima". A Tommaso Zorzi che cerca di replicare risponde "non ho inventato le polpette, ma col sugo le ho inventate io".

L'affermazione di Franceska ha suscitato l'ironia del web, qualche buontempone ha anche aggiornato momentaneamente la pagina di Wikipedia dedicata alla gustosa pietanza scrivendo che "La polpetta al sugo, una variate, è stata inventata da Franceska con la K nel 2020". Anche su Twitter sono tantissimi i messaggi in cui si ringrazia la modella per aver inventato "il mio piatto preferito". Tommaso Zorzi quando ha sentito l'affermazione di Francesca con la K le ha risposto "Ah vabbè allora hai inventato anche Lilly e il Vagabondo".

La polpetta inventata da franceska 😭 #gfvip pic.twitter.com/Ft33qX7wUa — Joe Bastianich stan account (@vinbianco) September 23, 2020

Raga ma ci pensate che è grazie a Franceska che noi abbiamo le polpette al sugo? Pazzesco. #GFVIP — Hello It's me. (@patrikcascino98) September 23, 2020

Io non riesco a credere che Franceska con la K sia davvero così stupida da pensare di aver creato lei le polpette con il sugo. Non posso. Secondo me è tutta una strategia per far parlare di sé, altrimenti sarebbe proprio grave, da ricovero proprio. #GFVIP — 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊🌻 (@sweetdrms_) September 23, 2020

La prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda venerdì in prima serata su Canale 5. Questa settimana sono finiti in nomination Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Franceska Pepe e Fulvio Abbate, il concorrente meno votato finirà direttamente in nomination la prossima settimana. Nella puntata di lunedì il Grande Fratello ha eliminato Fausto Leali per le frasi razziste nei confronti di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.