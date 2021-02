Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini: "Vorrei Tommaso Zorzi come testimone di nozze"

Francesco Oppini ha dichiarato che potrebbe scegliere Tommaso Zorzi come testimone di nozze nel caso decidesse di portare la fidanzata Cristina all'altare. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 intervistato da Casa Chi, ha dichiarato che Zorzi potrebbe fare qualsiasi cosa al suo matrimonio 'anche il prete'.

L'amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è stata uno dei punti di forza di questo Grande fratello Vip 5, sentimento che non è mai scemato anche quando l'influencer milanese ha confessato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Oppini non perde l'occasione per dimostrare l'affetto che nutre per Tommaso, anche poche settimane fa gli si è palesato di fronte nella casa di Cinecittà per sostenerlo dopo la notizia del prolungamento del reality.

Ieri Francesco Oppini è stato ospite di Casa Chi insieme a Guenda Goria, quando Gabriele Parpiglia gli ha chiesto se avesse già programmato le nozze con la fidanzata Cristina e se sceglierà Tommaso Zorzi come testimone Oppini ha risposto: "Delle nozze parliamo ma non è la priorità, sono figlio di divorziati e non sono un grande fan dei matrimoni, magari se verranno dei figli ci penseremo - e poi ha aggiunto - Tommy testimone? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può fare il prete, condurre proprio il matrimonio facendo musica, balletti perchè Tommaso può fare tutto".

