Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci: "Risposarla? Una fake news"

A Elisabetta Gregoraci è successo ancora: Flavio Briatore ha smentito categoricamente le sue parole ed è la seconda volta che accade da quando lei è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Se la prima volta c'erano in ballo fatti accaduti parecchi anni fa, questa volta la showgirl aveva raccontato, come confidenza, a Francesco Oppini e Giulia Salemi, che proprio dal suo ex marito era arrivata una proposta del tutto inattesa durante il lockdown primaverile. Come abbiamo sentito direttamente dalla bocca di Elisabetta Gregoraci, a suo dire Flavio Briatore le avrebbe chiesto di sposarlo di nuovo. Non soltanto: si sarebbe detto ancora innamorato di lei.

La curiosità del pubblico si sarebbe anche esaurita qui sulla vicenda, se il settimanale CHI non avesse ritenuto opportuno contattare direttamente Flavio Briatore per andare ancora più in fondo alla cosa. E, come già accaduto in precedenza, è arrivata prontamente la smentita dell'imprenditore: "Nella Casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco, dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una... fake news".

Volenti o nolenti, dunque, nella puntata di venerdì gli spettatori del Grande Fratello Vip saranno ancora una volta costretti a sentir parlare del matrimonio di Elisabetta Gregoraci.