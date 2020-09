Grande Fratello VIP 5, Flavia Vento già in lacrime: "Non ho mai lasciato i miei cani"

Flavia Vento è la prima concorrente del Grande Fratello VIP 5 a versare calde lacrime davanti alle telecamere: la showgirl mentre era in giardino ha pensato ai suoi sette cani e si è lasciata andare ad un pianto dirotto. La scena è stata vista dagli spettatori di Mattino Cinque che in quel momento era collegato in diretta con la casa.

Ieri sera l'ingresso di Flavia Vento nella casa del Grande Fratello era stato tra i più chiacchierati sui social, la showgirl aveva inscenato un improbabile canto delle sirene che aveva ammaliato solo Alfonso Signorini, e che finirà di diritto tra le cose più assurde che Flavia Vento abbia mai detto o fatto. Lei ama moltissimo gli animali e ha ben sette cani che per tutto il periodo in cui sarà nella casa di Cinecittà saranno stati affidati alla sua mamma. Il pensiero degli amici a quattro zampe ha turbato Flavia Vento che, mentre era in giardino, è scoppiata a piangere.

Matilde Brandi le si è avvicinata chiedendo cosa fosse successo e Flavia ha spiegato che sente la mancanza dei suoi cani: "Non li ho mai lasciati nemmeno per un'ora, sento che hanno bisogno di me". Anche Tommaso Zorzi si è fatto avanti per consolarla: "Ci penserà tua madre", le ha detto ma la risposta è stata lapidaria: "A lei non frega niente".

La scena è stata vista in diretta dagli spettatori di Mattino Cinque che in quel momento stava 'spiando' la casa, la conduttrice Federica Panicucci ha commentato così lo sfogo della showgirl: "Mi spiace vederla così in lacrime".