Grande Fratello Vip 5, il fidanzato di Rosalinda Cannavò: "Dayane Mello sa capire i punti deboli"

Giuliano, il fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha commentato i baci tra la sua ragazza e Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5: intervistato da Casa Chi ha detto che la modella brasiliana sa capire i punti deboli delle persone per ottenere la reazione che si aspetta.

Il percorso di Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello è stato abbastanza tortuoso: nelle prime puntate l'attrice siciliana ha attirato l'attenzione per le finte storie con Gabriel Garko e Massimiliano Morra e per l'Ares Gate, lo scandalo legato ai misfatti della società di produzione fondata da Alberto Tarallo. Passata indenne attraverso la bufera mediatica, l'attrice ha iniziato il suo vero percorso all'interno della casa di Cinecittà stringendo una forte relazione affettiva con Dayane Mello, le due ragazze si sono scambiate anche baci che hanno infiammato il gossip fuori e dentro la casa.

Casa Chi ha intervistato Giuliano, il fidanzato di Rosalinda che nei giorni scorsi si è detta molto preoccupata del silenzio del ragazzo, interpretandolo come un rimprovero per il suo comportamento. Parlando dei numerosi baci che la sua fidanzata si scambia con la modella Giuliano ha detto: "Si sono sentite entrambe di darselo, prima Dayane e di conseguenza Rosalinda, e questo gesto le ha fatte sentire bene in quel momento. Non so se ci hanno pensato a posteriori, dicendo che forse è stato un po' estremo. Però il mio pensiero nel momento in cui l'ho visto, con tutto il rispetto per i media, resta conservato qui e lo condividerò solo con lei quando ne avrò occasione. Nella nostra massima riservatezza".

Nonostante questo apparente distacco Giuliano, parlando di Dayane, è stato abbastanza ambiguo, definendola intelligente e in grado di capire e sfruttare le debolezze di chi le sta vicino: "Dayane Mello sembra una ragazza simpatica, ovviamente mi baso su quello che vedo, è simpatica e intelligente, parlo di un'intelligenza emotiva che ti permette d'identificare il tuo interlocutore. Sa capire quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza per farti reagire a determinate emozioni e opportunità. Sa quali tasti premere per ottenere determinate cose da Rosalinda. Questo non è un attacco, ma un complimento!".

Da Casa Chi hanno chiesto a Giuliano anche cosa ne pensasse di Massimiliano Morra, l'ex finto fidanzato di Rosalinda. Il napoletano è stato messo fuori dalla casa del Grande Fratello con il televoto di lunedì scorso e Rosalinda sembra non sentire la sua mancanza "l'uscita di Massimiliano può darle un contraccolpo psicologico. Penso le dia forza questa sua assenza, non lo vedo come un peso! Per lei è stato un sostegno, ma proseguirà anche meglio di prima" ha detto Giuliano non nascondendo la sua soddisfazione per l'uscita di Morra.