Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: perchè Tommaso Zorzi non vuole attaccarla

Tommaso Zorzi ha spiegato il motivo per cui non attacca mai veramente Dayane Mello: risponde al nome di Stefano Sala, ex compagno della coinquilina, ma soprattutto papà di sua figlia Sofia. L'influencer milanese ha spiegato a Cecilia Capriotti che preferisce non entrare a gamba tesa contro la modella brasiliana per rispetto a colui che è un suo grande amico.

Tommaso Zorzi e Dayane Mello non hanno un grande rapporto all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 ma l'influencer non ha mai attaccato direttamente la modella brasiliana e ieri ha spiegato il motivo a Cecilia Capriotti. Zorzi preferisce non discutere con la Mello della quale conosce pregi e difetti grazie alla grande amicizia che lo lega a Stefano Sala, il modello da cui Dayane ha avuto la figlia Sofia.

Tommaso Zorzi, che il giorno di Natale aveva letto a Dayane la letterina della figlia trattenendo a stento le lacrime, ha detto alla Capriotti: "comunque è la mamma della figlia di uno dei miei migliori amici" aggiungendo "lui è proprio molto, molto amico mio, quindi non è che posso proprio". Rispondendo a una domanda della Capriotti poi Zorzi ha detto "lui è un amore, Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace".

L'ex concorrente dell'Isola dei famosi ha provato a farsi dire qualcosa in più da Tommaso, chiedendogli se fuori da Cinecittà uscisse mai con la Mello, Zorzi ha risposto "mai". Poi Cecilia gli ha chiesto "ma la bambina ce l'ha lui?", Zorzi ha annuito e subito dopo ha preferito cambiare discorso.

Stefano Sala in tutti questi giorni in cui la sua ex compagna è stata all'interno della casa di Cinecittà è intervenuto solo una volta. In quell' occasione si era voluto difendere dalle accuse della brasiliana che, parlando con alcuni inquilini, aveva raccontato, a suo dire, alcune bugie sulla loro relazione. Il modello sui social aveva scritto: "Perché Dayane non parla di queste cose quando sono presenti Pierpaolo e Tommaso che sono miei grandi amici e conoscono bene la situazione e il passato tra me e Dayane? Son sicuro che Tommaso le farebbe un c..o così".