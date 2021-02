Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: la polemica LGBT per un aereo organizzato dai fan

Dopo la contestata dichiarazione d'amore di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5, i fan della modella hanno organizzato un aereo per comunicarle il sostegno del mondo LGBT. In polemica con questa iniziativa, su Twitter da stamattina imperversa l'hashtag #DayaneNonMiRappresenta.

Mancano solo due puntate alla fine del Grande Fratello Vip 5 ma le polemiche generate dalla trasmissione non si spengono, ora hanno coinvolto, suo malgrado, anche il mondo LGBT. Lunedì sera Dayane Mello ha confessato di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, la concorrente che le è sempre stata al fianco in questi cinque mesi e che negli ultimi giorni aveva iniziato una relazione con Andrea Zenga, uscito proprio lunedì sera dalla casa più spiata d'Italia.

All'interno della casa di Cinecittà si è sviluppato un dibattito sulle dichiarazioni della modella brasiliana, non tutti le hanno creduto perchè quella sera stessa la Mello ha negato a Rosalinda la possibilità di andare in finale. Alcuni concorrenti l'hanno accusata di essersi inventata l'innamoramento per la Cannavò solo per strategia. L'attivista LGBT Imma Battaglia si è esposta sostenendo che l'amore di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò è finalizzato al gioco.

I numerosi fan di Dayane hanno deciso di organizzare un aereo per la modella brasiliana firmato "LGBTfan", come si legge nelle pagine di Twitter dedicate alla Mello, questo per sostenerla e per farle capire che credono alle sue parole.

L'uso della sigla LGTB nello striscione ha provocato numerose reazioni negative, è stata considerata una strumentalizzazione di un argomento che andrebbe affrontato con estrema delicatezza. Da stamattina l'hashtag #DayaneNonMiRappresenta è in tendenza su Twitter, una polemica nata sulla scia di una decisione che è estranea a Dayane e che la coinvolge solo indirettamente, prova che questo lunghissimo Grande Fratello ha stancato i concorrenti ma anche, e soprattutto, i loro fan.