Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello accusata di body shaming su Rosalinda Cannavò

Dayane Mello è stata accusata di body shaming nei confronti di Rosalinda Cannavò: la colpa della modella brasiliana, secondo molti spettatori, è quella di aver criticato l'alimentazione dell'amica nonostante i problemi dell'attrice siciliana che in passato ha sofferto di anoressia e bulimia. Nel mirino degli utenti sui social è finita soprattutto la mossa con cui Dayane ha mimato le forme di una persona sovrappeso.

Da alcuni giorni l'amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 sembra essere entrata in crisi, anche per colpa di alcuni gieffini che si stanno inserendo nel loro rapporto. Ieri alcune frasi della modella brasiliana hanno fatto arrabbiare gli utenti del web, compresi alcuni fan della coppia "Rosmello". La domenica dei "vipponi" è passata scrivendo le lettere per i propri cari in vista del Natale, Rosalinda ha scritto al suo fidanzato Giuliano Condorelli.

Le righe scritte al compagno e le foto che ripercorrevano il loro rapporto hanno scosso l'attrice che ha saltato la cena mangiando solo una mela verde e per questo si è presa i rimproveri di Dayane e Samantha De Grenet. Più tardi a Rosalinda è venuta fame e si è cucinata uova fritte con bacon, a quel punto è stata rimproverata da Dayane che ha ritenuto troppo pesante lo spuntino notturno dell'amica "Tu sei proprio fuori - le ha detto - io non capisco che fai la dieta... mangi la mela tutto il giorno per mangiarti un uovo con il bacon alle 3 del mattino? Tanto tu lo sai dove va tutto questo vero? Tutto nelle gambe, tutto cellulite"

Dayane poi si è allontanata mimando la camminata di una persona grassa mentre Rosalinda le rispondeva "Non me ne frega niente a qualcuno piacerà lo stesso". I social sono insorti contro la modella accusandola di aver fatto body shaming contro la sua amica sottovalutando i problemi di anoressia che Rosalinda ha dovuto affrontare in passato.

La verità però, sostiene chi ha difeso le parole di Dayane, sta altrove, e cioè nel fatto che, nell'arco dei 3 mesi trascorsi nella casa di Cinecittà, Rosalinda Cannavò avrebbe spesso parlato di tutte le insicurezze legate al proprio corpo, insicurezze che, soprattutto una persona che ha sofferto di anoressia e bulimia, dovrebbe imparare a gestire cominciando proprio dalla tavola.

Sarà questo uno degli argomenti di discussione nella puntata in onda stasera su Canale 5?