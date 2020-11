Grande Fratello Vip 5: quali concorrenti abbandoneranno il reality a causa del prolungamento?

Il Grande Fratello Vip 5 non finirà a dicembre, come i concorrenti pensavano, ma a febbraio, cosa che potrebbe spingere alcuni di loro ad abbandonare il reality in tempo per Natale. La notizia del prolungarsi dei tempi di permanenza nella casa era attesissima, ieri sera, dal pubblico a casa. Se il resto del mondo era stato messo al corrente settimane fa delle decisione di Mediaset, la domanda scontata era: come la prenderanno i concorrenti?

La risposta, arrivata intorno alla mezzanotte, è stata: piuttosto male. Tra l'incredulità e la stizza, abbiamo ragione di dire che nessuno tra i concorrenti - fatta eccezione per le due new entry - ha preso bene la sorpresa, almeno non dal momento esatto in cui hanno capito che non si trattava affatto di uno scherzo.

E a poco o nulla sono serviti i messaggi di incoraggiamento dei parenti mostrati da Signorini per addolcire una medicina troppo amara per chi è isolato dal mondo reale già da due mesi.

Tra chi al momento sembra quasi deciso ad andare via c'è sicuramente Elisabetta Gregoraci che, da quando ha sentito la voce del piccolo Nathan Falco, ieri sera non ha praticamente più smesso di piangere, pur essendo passata dalla gioia al dolore. La soubrette, subito dopo la puntata, ha tuonato tra le stanze della casa: "Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l'ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l'ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi".

In effetti i concorrenti attuali erano convinti che il GF Vip 5 sarebbe terminato entro le prime due settimane di dicembre e alla luce di questo chiudere il reality la sera dell'8 febbraio 2021 sembra davvero un inutile strazio. Soprattutto per chi ha figli piccoli a casa, e tra loro c'è anche Dayane Mello: "Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei. Non dico che mollo, piuttosto che rinuncio. Poi ricordatevi che entreranno altri concorrenti carichi e noi siamo qui da 3 mesi".

Se Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli non hanno la minima intenzione di mollare, pur sentendo terribilmente la mancanza dei propri cari, chi ha fatto intendere di non voler più prolungare la propria avventura è Enock Barwuah: "Vorrei trovare una forza interiore, ma non ce la faccio. Penso di no non credo proprio. Mi hai visto in questi giorni. Due settimane in più ok, ma di più non accetto Capisco che dicono che è meglio stare qui che fuori, ma ci vuole una forza mentale che non ho più".

Tra i possibili abbandoni ci sarebbe anche quello di Francesco Oppini: il figlio di Alba Parietti è molto combattuto, non soltanto perchè, come i colleghi, sente la mancanza della fidanzata Cristina e dei genitori, ma anche perchè fuori da Cinecittà ha un'attività che necessita della sua presenza. Il suo tentennare, però, ha mandato in crisi l'amico Tommaso Zorzi, già nel gruppo degli "irriducibili di febbraio", ma bisognoso di un supporto che, senza Oppini, verrebbe a mancargli.