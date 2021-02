Grande Fratello Vip 5, i concorrenti abbandoneranno per solidarietà verso Dayane Mello?

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno proposto di abbandonare il reality l'8 febbraio come segno di solidarietà verso Dayane Mello: il responso nella puntata di venerdì.

Il Grande Fratello Vip 5 potrebbe finire l'8 febbraio: ieri tutti i concorrenti del reality hanno espresso la volontà di abbandonare il programma in seguito alla morte del fratello minore di Dayane Mello.

Ieri la casa di Cinecittà è stata travolta dal dolore di Dayane Mello per la morte del fratello Lucas, 27 anni. Tutti i vipponi si sono stretti intorno alla loro compagna che ha preferito restare nella casa proprio perchè circondata dall'affetto delle persone con cui condivide le giornate ormai dallo scorso settembre.

Tutti i concorrenti hanno espresso la volontà di lasciare la casa dopo l'8 febbraio, da Tommaso Zorzi a Stefania Orlando a Samantha De Grenet che ha detto "Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Lunedì facciamo la finale, chi c'è c'è. Arriviamo a lunedì e poi ciao, usciamo tutti. Facciamo tutti così".

La decisione dei gieffini sarebbe appoggiata da tutti i fandom, così come la proposta di Zorzi che ha detto "diamo la vittoria e il montepremi a Dayane e alla sua famiglia".

Nel frattempo sulla pagina del Grande Fratello Vip si legge che la decisione di restare nella casa della Mello è "momentanea", Dayane nelle prossime ore potrebbe decidere di raggiungere la figlia a Milano, anche perchè l'attuale emergenza sanitaria non le permette di unirsi alla famiglia in Brasile.