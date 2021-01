Grande Fratello Vip 5, Ariadna Romero sull'ex Pierpaolo Pretelli: "mi ha lasciata con un sms"

Ariadna Romero è stata lasciata da Pierpaolo Pretelli con un sms: la modella cubana ha rivelato il particolare nel corso di un'intervista a Casa Chi affermando che ormai per il concorrente del Grande Fratello Vip 5 non prova nessun sentimento.

La vita sentimentale di Pierpaolo Pretelli in questi mesi di Grande Fratello Vip 5 è stata abbastanza movimentata: per circa due mesi ha vissuto all'ombra del suo presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, quando l'ex moglie di Flavio Briatore è uscita dal reality Pierpaolo sembrava pronto a ritornare con Ariadna Romero mentre in queste ultime settimane si è follemente innamorato di Giulia Salemi.

Ariadna Romero è l'attrice cubana da cui Pretelli ha avuto il figlio Leo, di tre anni. La ragazza è stata ospite di Casa Chi e ha rivelato alcune gustose novità su come sia finita la storia d'amore con Pierpaolo, particolari che non mettono in buona luce l'ex velino. "Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d'amore bellissima. Quando è finito l'amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al Grande Fratello ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui" ha detto la Romero.

Ariadna è poi passata a raccontare la fine della storia con Pierpaolo, iniziata con un litigio e finita attraverso un sms. "Non credo ci sia stato un tradimento, almeno che io sappia. Noi a maggio eravamo in crisi e io sono andata a Miami per lavoro. Io gli avevo stampato 250 foto nostre e gli ho scritto un messaggio dove gli dicevo che io e sua figlio lo aspettavamo in America. Mentre ero in USA abbiamo avuto una discussione brutta".

La Romero ha insinuato che Pretelli ha qualcuno che lo consiglia male facendogli prendere decisioni sbagliate: "Lui poi è uno che si fa consigliare, ma dovrebbe fare di testa sua. Cosa è successo? Che mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto addosso il mondo".

Dopo averla lasciata Pierpaolo ci ha ripensato ed è andato da Ariadna in America: "Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell'estate. Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla".

Finita senza successo l'avventura nel reality della tentazione, Pierpaolo è tornato ancora una volta sui suoi passi: "finito il programma mi ha detto di aver capito l'errore e che aveva bisogna di me. Poi, a ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita completamente. Ogni volta che ci riprovavamo lui faceva qualcosa. Non riesco più a provare certi sentimenti per lui".

Nonostante questo, però, la Romero ha confermato di essere molto legata al gieffino e di considerarlo un padre fantastico per il piccolo Leo.