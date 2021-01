Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga sul padre Walter: "prima che con me deve chiarire con mio fratello"

Andrea Zenga non sembra ancora pronto a riconciliarsi con il padre Walter: l'ex portiere della nazionale è stato praticamente inesistente nella vita del concorrente del Grande Fratello Vip 5, che adesso detta le sue condizioni per un'eventuale riavvicinamento.

Sin dal primo momento in cui è entrato nella casa più spiata d'Italia, Andrea Zenga ha capito che gli autori sono interessati principalmente al suo rapporto con il padre, l'ex calciatore Walter Zenga. Così piano piano il gieffino si è convinto a parlarne con i suoi coinquilini e dopo essersi confidato con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando oggi è toccato ad Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.

Andrea e Walter non si vedono da anni ormai, l'ex portiere della nazionale si è fatto sentire telefonicamente con il figlio circa tredici anni fa invitandolo ad andare a Dubai, una richiesta che il figlio ha giudicato fredda e senza nessun reale interesse. Nonostante i coinquilini cercassero di convincerlo ad avere delle aperture verso il padre, Andrea ha ribadito quanto detto in passato, come potete vedere nel video.

"Mi disse vieni a Dubai. Ma perché non è venuto dove siamo cresciuti a vedere dove viviamo, i nostri amici a Osimo, la nostra realtà. Non gli faccio delle colpe, però secondo me doveva comportarsi in modo diverso. Così è da 14 anni capite?" ha detto Andrea che poi ha aggiunto "comunque non rinnego nessuno, l'ho detto. Per me la porta è aperta. Posto che prima di venire da me deve passare da mio fratello, però noi siamo qui".

Andrea Zenga poi ha spiegato ai ragazzi perché non gradirebbe la presenza del padre al Grande Fratello Vip 5 "mi spiacerebbe per mio fratello che lo cerca da una vita ed ha sofferto, lui ha più diritto di me, ha più motivi. Però entrambi lo aspettiamo se lui vuole. Ragazzi per ora non c'è stata la volontà di un padre di rivedere i suoi figli".

Andrea ha concluso il discorso mandando un chiaro segnale sia al padre che agli autori: "Se viene adesso mi arrabbio davvero, sul serio, che ca..o. Ora è lui che deve rispettare i miei spazi. Prima vada da mio fratello che in passato ha provato a cercarlo e ha ricevuto tante porte in faccia e adesso capite un po' la mia rabbia che però forse è più freddezza, per rispetto a lui, deve passare prima da lui e poi parlare con me, su questo non transigo e nessuno mi convincerà del contrario". Alfonso Signorini è avvisato.