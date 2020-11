Grande Fratello Vip 5: Andrea Zelletta chiede bagno privato e tv per masturbarsi

Andrea Zelletta per continuare la sua avventura al Grande Fratello Vip 5 fino a febbraio ha chiesto agli autori un bagno privato per potersi masturbare in pace.

Andrea Zelletta vuole un bagno privato per masturbarsi: il Grande Fratello Vip 5 chiuderà i battenti l'8 febbraio e l'ex tronista è disposto a rimanere nella Casa ma ha detto agli autori che ha necessità di "sfogarsi".

Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che il reality va avanti fino all'8 febbraio gettando nello sconforto tre quarti degli inquilini della Casa di Cinecittà. Andrea Zelletta è stato uno dei pochi a dire che resterà: "ho fatto tanti provini per entrarci, ora non me ne vado", ha rivelato ad Alfonso Signorini nel momento in cui ha fatto la nomination.

Più tardi, seduto al tavolo della cucina con Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi, l'ex tronista ha regalato una nuova perla. Zelletta da quando è rientrato nella casa sta dimostrando un amore per il trash che prima non gli apparteneva. Andrea ha rivelato ai concorrenti la sua strana richiesta. "Io ho fatto una richiesta esplicita. Un bagno, senza telecamere, due volte a settimana e un mini schermo. M'aggià sfugà" avrebbe detto nel confessionale aggiungendo "tracchete", che nei giorni precedenti era diventato una sorta di grido di battaglia dei ragazzi nella casa. La Gregoraci e Zorzi non hanno preso sul serio Andrea. "Seh vabbè, deve scaricarsi un attimo" ha detto Elisabetta mentre Tommaso lo ha preso in giro "Si, certo, come no_".

Nella puntata di ieri sono andati in nomination: Dayane Mello, Selvaggia Roma, Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Andrea Zelletta.