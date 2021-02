Grande Fratello Vip 5, il discorso sui gay di Alfonso Signorini che imbarazza il web

Sei amica di Tommaso Zorzi perchè è gay? Questo l'imbarazzante quesito che Alfonso Signorini ha posto a Stefania Orlando durante la semifinale del Grande Fratello Vip 5. La risposta della concorrente è stata perfetta.

Alfonso Signorini in quest'edizione del Grande Fratello Vip 5 ha dato prova di essere in grado di riuscire a mettere insieme un cast che ha trovato il consenso del pubblico, ma non è riuscito a superare i dubbi sulle sue qualità di conduttore. Anche ieri il direttore di Chi è finito in tendenza su Twitter ma non per meriti, il web non gli ha perdonato come ha gestito il tema dell'omosessualità, banalizzando l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, riducendo il tutto alla retorica delle donne che scelgono amici gay per la loro sensibilità.

Stefania Orlando era al televoto con Rosalinda Cannavò, prima del verdetto, come di consuetudine, Signorini ha chiesto alla conduttrice televisiva di spendere qualche parola per Zorzi, con cui in questi 5 mesi di programma ha stretto una grande amicizia. La Orlando ha usato bellissime parole per Tommaso parlando della sua sensibilità e del suo talento. A questo punto Alfonso è intervenuto dicendo "so che Alessio, il tuo migliore amico, è gay. Credi che sia una coincidenza che tu abbia legato con Tommaso? Io ho tantissime amiche che hanno come migliori amici degli omosessuali, perché dicono che sono amici meravigliosi".

Stefania Orlando, in maniera impeccabile, gli ha risposto: "Non amo ruolizzare, è soltanto un caso, divido il mondo tra brave persone e persone meno brave. A me piacciono le persone per bene, se poi sono gay è un caso. Io divido il mondo tra persone brave e meno brave, non tra omosessuali ed eterosessuali, non vado a cercare quello. Tommaso è una persona meravigliosa, al di là dell'orientamento sessuale".

A questo punto Alfonso poteva accettare la risposta di Stefania e andare avanti, ma ha preferito replicare in maniera decisamente imbarazzante provocando la reazione del web: "A me piace questo discorso, lo apprezzo e lo sottoscrivo Stefania, però io sono anche orgoglioso di essere omosessuale, quindi so che noi omosessuali abbiamo una sensibilità molto particolare di cui andiamo molto fieri e so che questa sensibilità è molto amata dalle donne. Sono orgoglioso che le mie amiche mi abbiano scelto perché trovano in me una sensibilità diversa".