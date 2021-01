Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio nuova concorrente del reality?

Alda D'Eusanio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5 a meno di un mese dalla fine del reality? La notizia è stata diffusa da Dagospia che ha specificato che l'opinionista di Barbara D'Urso avrebbe chiesto di poter essere accompagnata dal suo inseparabile pappagallo.

La finale del Grande Fratello Vip 5 è stata spostata alla fine di febbraio, data non ancora ufficializzata da Alfonso Signorini ai concorrenti. Secondo Dagospia gli ingressi nella casa di Cinecittà non sono finiti: il prossimo 29 gennaio infatti dovrebbe varcare la porta rossa come nuova concorrente Alda D'Eusanio. La notizia, non confermata, è stata accolta con molto scetticismo, l'opinionista di Barbara D'Urso entrerebbe a meno di un mese dalla fine del reality e, secondo la consuetudine, non potrebbe essere nominata nelle prime due settimane rischiando così di arrivare direttamente in finale a scapito di quei concorrenti che sono chiusi nella casa dallo scorso 14 settembre.

Secondo il portale di Roberto D'Agostino la giornalista avrebbe chiesto e ottenuto di entrare nella casa più spiata d'Italia con Giorgio, il suo inseparabile pappagallo. Alba ha il volatile dagli inizi del 2000, il pappagallo l'ha aiutata a superare la depressione in cui era caduta dopo la morte del marito, il sociologo Gianni Statera.