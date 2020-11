Grande Fratello Vip5: stasera su Canale 5 Alba Parietti entra nella casa per confrontarsi con Francesco Oppini

Stasera Alba Parietti farà una sorpresa al figlio Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip 5: l'opinionista parlerà anche con Tommaso Zorzi e probabilmente con Dayane Mello, che in passato ha accusato di provarci con il figlio.

Come ogni diretta anche stasera su Canale 5 al Grande Fratello Vip 5 ci sarà una sorpresa per uno dei concorrenti in nomination, questa volta toccherà a Francesco Oppini che si troverà di fronte la mamma Alba Parietti. Nella puntata di venerdì Francesco e Tommaso Zorzi hanno parlato del rapporto conflittuale che hanno con le rispettive madri e di come vorrebbero rimediare alle loro mancanze una volta usciti dal reality. Ieri sera Alba Parietti e il marito Franco Oppini sono stati ospiti di Live Non è la d'Urso dove hanno discusso del loro ruolo di genitori.

Questa settima Francesco Oppini è in nomination per decisione del Grande Fratello, il commentatore sportivo nei giorni scorsi si era lasciato sfuggire alcune frasi infelici contro Dayane Mello - "se viene a Verona la violentano" - e Flavia Vento - "ti fa venire voglia di ammazzarla di botte". Nelle puntate precedenti parlando di Franceska Pepe aveva detto: "fa le sfilate in autostrada".

Le espressioni di Francesco erano state commentate duramente da Alba Parietti con un lungo post sui soocial che Alfonso Signorini aveva letto in diretta al figlio: "Ragazzi tagliamo corto, se Francesco Oppini ha fatto realmente battute (venute male) e ha offeso 2 signore anche solo, per il gusto becero della battuta conviviale, (non importa quale fosse il contesto), i toni scherzosi ecc sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale, toccano sensibilità e temi troppo delicati su cui non ci si deve permettere mai di scherzare. L'utilizzo di certe parole è importante, vanno pesate, soprattutto di questi tempi così violenti e pieni di odio soprattutto verso le donne. (E io ne so qualcosa) Deve chiedere scusa. Senza tante giustificazioni che ce ne siano state o no è totalmente irrilevante. Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate. Il contesto e il tono scherzoso non sono alibi sufficienti, soprattutto se siamo presi a espempio, parliamo in televisione, a tanta gente, anche se in condizioni particolarmente difficili, passa comunque un messaggio troppo importante".

Nella puntata di stasera sono in nomination Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Gli ultimi tre erano stati messi in nomination dagli autori del programma, Brosio e Zelletta per aver rotto il patto di riservatezza, Oppini per le frasi sopra riportate.