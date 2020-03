Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini lava l’intimo nella pentola della pasta

Valeria Marini lava l'intimo nella pentola solitamente usata per la pasta al Grande Fratello Vip 2020. La concorrente ha deciso così di fare un uso alternativo degli utensili da cucina.

Nella sua prima incursione al Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini ci fece sapere che per combattere il caldo d'estate mette la biancheria intima nel freezer. Oggi ha regalato al pubblico una nuova perla: come lavare il reggiseno senza usare bacinelle. L'ex soubrette del Bagaglino ha deciso di lavare la sua biancheria intima in una pentola, quella dove in genere i concorrenti cucinano la loro pasta.

La cosa di per se abbastanza disgustosa, ha scatenato l'ironia sul web, "Pensate che dentro la pentola dove la Marini lava le sue mutande ci fanno la pasta" - scrive un utente. "The Winner Is Premio Per L'igiene Valeria Marini, aggiunge un altro". Mentre qualcuno nota che i complimenti per il sapore della pasta oggi andavano estesi a Valeria, o al suo intimo.

THE WINNER IS PREMIO PER L’IGIENE VALERIA MARINI 😂😂😂😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/w7MHHu5RxT — Annaechelon (@Annaechelon11) March 6, 2020