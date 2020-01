Grande Fratello Vip 2020, al via stasera su Canale 5 la nuova edizione: i concorrenti

Il Grande Fratello Vip 2020 apre le danze, stasera su Canale 5 dalle 21:20, con tantissime novità, a cominciare da una prima puntata "doppia", che andrà in onda stasera e continuerà venerdì 10 gennaio, sempre in prima serata. Due gruppi di concorrenti varcheranno la Porta Rossa e a presentarli, dallo studio, ci sarà per la prima volta Alfonso Signorini, insieme all'esplosiva coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo.

Nell'anno del ventennale del format "Big Brother", sono 19 i concorrenti famosi pronti a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d'Italia e a vivere un'avventura che durerà circa tre mesi. Non solo, con loro anche quattro highlander: gli ex gieffini Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. L'obiettivo è solo quello di divertirsi, vivere un'esperienza unica nel suo genere e, perché no, aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Ecco la lista di tutti i Vip in gioco:

Michele Cucuzza

Rita Rusic

Barbara Alberti

Adriana Volpe

Antonella Elia

Fabio Testi

Antonio Zequila

Carlotta Maggiorana

Andrea Denver

Fernanda Lessa

Andrea Montovoli

Licia Nunez

Clizia Incorvaia

Elisa De Pancis

Ivan Gonzalez

Paola Di Benedetto

Aristide Malnati

Pago

Paolo Ciavarro

Come sempre, gli inquilini della Casa sono spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: come sempre, non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza.

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).