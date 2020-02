Grande Fratello Vip 2020, Sossio Aruta rischia la squalifica

Sossio Aruta è a rischio squalifica al Grande Fratello Vip 2020 per aver infranto il regolamento e per aver parlato della situazione nelle città italiane del Coronavirus e del campionato di calcio di serie B.

Sossio Aruta, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, è già a rischio squalifica. L'ex calciatore ha dimostrato di non conoscere la regola base del reality: non parlare di cosa succede al di fuori della casa. I concorrenti cercano maggiori informazioni sul Coronavirus e si rivolgono ai nuovi arrivati. Mentre alcuni giorni fa Teresanna Pugliese aveva detto "In Cina c'è stato uno sterminio. Io ho visto delle immagini. Assurde, assurde, c'era gente che cadeva a terra stecchita", oggi Sossio ha raccontato la situazione in Italia: "A Milano girano con le mascherine, Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo".

Più' tardi con i ragazzi ha parlato del campionato di serie B e della cavalcata solitaria del Benevento: "Ci va in Serie A perché è a 20 punti dalla seconda".

I precedenti di Asia Valente, che accennò alla lite Burgo-Morgan, e Teresanna giocano a favore di Sossio, che comunque è stato richiamato nel confessionale. Anche lui dovrà dare una ripassata al regolamento.