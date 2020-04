Grande Fratello Vip 2020, Sossio Aruta e Antonio Zequila nella prossima edizione di Pechino Express?

Dopo il Grande Fratello Vip 2020 i due ex coinquilini Sossio Aruta e Antonio Zequila parteciperanno a Pechino Express? Probabilmente, o almeno è quello che uno dei due vorrebbe.

Una volta spenti i riflettori della Casa di Cinecittà, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 stanno tenendo accesa l'attenzione su di loro attraverso le polemiche sui social. Antonella Elia e Sossio Aruta hanno approfittato di una diretta su Instagram per attaccare l'ex coinquilino Antonio Zequila. I tre avevano avuto numerose discussioni nella Casa, Sossio ed Aruta in particolare avevano dato vita ad una furibonda lite anche durante l'ultima diretta del reality.

Sossio, parlando con Antonella, ha svelato una proposta che Zequila sarebbe pronto a fargli: "Ho saputo che mi ha chiesto scusa attraverso una pagina, e ha detto che vuole partecipare a Pechino Express con me. Vuole propormi di andare insieme, da buoni napoletani. Però prima mi deve chiedere scusa di persona, non tramite social". Antonella riferendosi ad episodi passati ha risposto: "E' il suo modo, chiede scusa pubblicamente e non privatamente".

La showgirl si è felicitata con Sossio, i due hanno stretto un'alleanza all'interno della Casa che avrebbe destabilizzato l'attore: "Con te abbiamo mandato fuori di testa Antonio Zequila, è impazzito completamente". A questo l'ex Cavaliere del Trono Over ha risposto: "Ho visto che ha portato una rosa a Barbara D'Urso, doveva fare la sviolinata".