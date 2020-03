Grande Fratello Vip 2020, frase shock di Asia Valente contro Sossio Aruta: “Sei un down”

Asia Valente rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020 per la frase shock che ha rivolto a Sossio Aruta dopo uno scherzo. Se così fosse, sarebbe la terza concorrente espulsa dal programma quando mancano ancora diverse settimane alla conclusione, quasi un record.

Asia Valente nelle ultime ore è stata sommersa da una valanga di critiche sul web dopo aver reagito in maniera esagerata ad uno scherzo. Sossio Aruta, new entry nella casa, è arrivato all'improvviso urlando: "ciack si gira", con il classico colpo che dà il via alle riprese. Nessuna coinquilina ha detto nulla, solo qualche piccolo urlo, tranne la nostra Asia che, rivolgendosi all'ex cavaliere di Uomini e donne, lo ha apostrofato con "Ma sei un down!".

I social non hanno perdonato la concorrente, molti utenti ne hanno chiesto la squalifica. A favore di Asia c'è il precedente di Andrea Cerioli, che in una passata edizione del Grande Fratello disse di sé stesso "Chi è quel mongolo che piange?". Andrea la fece franca, vediamo cosa deciderà questa volta la produzione. Quest'anno sono stati squalificati già due concorrenti: Salvo Veneziano per le frasi sessiste contro Elisa De Panicis e Clizia Incorvaia per le frasi di stampo mafioso contro Andrea Denver.