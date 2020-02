Grande Fratello Vip 2020, Patrick Ray Pugliese contro Antonella Elia per la presunta spinta

Al Grande Fratello Vip 2020 è guerra aperta tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Uno dei concorrenti più amati dai social si confida con Licia Nunez e sostiene che la showgirl fa di tutto per metterlo sotto una cattiva luce.

Gli animi sono parecchio caldi all'interno della Casa del Grande Fratello. Il fine settimana non è stato uno dei più tranquilli, sabato pomeriggio Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese sono stati protagonisti di una violenta lite. La showgirl ha accusato il coinquilino di averla spinta con forza: "mi ha spostato di un metro". Tra i due sono volate parole grosse, Patrick ha sempre negato di aver toccato Antonella ed oggi Licia Nunez gli ha chiesto la propria versione dei fatti.

I due si sono seduti a bordo vasca e Patrick ha iniziato a raccontare. Licia gli ha chiesto dello spintone: "dimmi dello spintone, Antonella mi ha detto che ci è stato uno spintone". Patrick ha detto la sua: "non c'è stato nessuno spintone, ci sono 30 telecamere...., mi stavo lavando il mio piatto, e Antonella mi ha detto 'Patrick puoi lavare i piatti?' Tu non fai mai niente". Patrick rivela a Licia che ha capito che Antonella voleva provocarlo: "Io ho capito che voleva mettermi in cattiva luce, allora le ho detto va bene, li lavo e lei fa un balzo dicendo 'mi hai strattonato, mi hai spinto'. Io non lo farei mai, non c'è stato, ha fatto come i calciatori quando simulano". Licia scherzando ha chiamato in causa la tecnologia calcistica: "Dobbiamo chiedere il VAR". Patrick si è giustificato dicendo: "Io non lo farei mai. Ho capito tutto il pregresso di mentalità di Antonella. Poi lei piange lacrime di coccodrillo ma lei è il drago che morde da tutte le parti".

