Grande Fratello Vip 2020, Michele Cucuzza vittima dello scherzo malefico di Rita Rusic!

Michele Cucuzza vittima del primo scherzo del Grande Fratello Vip 2020, ordito ai suoi danni da Rita Rusic, grande attrice nell'inscenare un credibile svenimento, e dal conduttore Alfonso Signorini.

Michele Cucuzza è stato il primo a entrare nella Casa e gli è stato detto di spaventare la seconda concorrente Rita Rusic. L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori era stata informata dello scherzo e le è stato chiesto di fingersi svenuta per lo spavento.

Appena varcata la soglia della Casa, il giornalista è spuntato dal divano per cogliere di sorpresa la nuova coinquilina, che si è, però, subito stesa a terra fingendosi svenuta. Davanti a un Cucuzza nel panico, dallo studio sono partiti i primi consigli, con Signorini a raccomandare caldamente: "Falle una respirazione bocca a bocca". "Ma pensi che sia il caso?" ha chiesto il giornalista, incalzato dal conduttore che l'ha invitato a fare presto: "E certo, guarda che bella donna e tu la lasci lì così? Dai forza".

Michele Cucuzza si è lasciato così convincere ma la sua respirazione bocca a bocca ha sortito uno strano effetto, perchè la Rusic si è rialzata urlando: "Ma questo mette la lingua, non soffia".

Per un Cucuzza che viene informato dello scherzo, a questo punto, c'è in studio un Signorini che gongola: "Abbiamo rotto proprio il ghiaccio, non c'era modo migliore" ha commentato divertito.

A giudicare dagli ascolti, però, la quarta edizione del Grande Fratello Vip avrà bisogno di altri trucchetti per decollare tra le grazie del pubblico.

