Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez: “Come Imma Battaglia mi ha tradito con Eva Grimaldi”

Licia Nunez che racconta al Grande Fratello Vip 2020 il tradimento di Imma Battaglia con Eva Grimaldi è ufficialmente la prima polemica della nuova edizione del reality. Anche perchè la sua ex non ci sta e sui social le chiede di raccontare tutta la verità, supportata dai suoi familiari e da Luxuria.

Licia Nunez è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip in questa quarta edizione: la trasmissione è iniziata solo ieri ma pare che l'attrice abbia ritenuto di potersi già confidare con i coinquilini e raccontare la fine della sua relazione con Imma Battaglia, naturalmente secondo il suo punto di vista. I primi problemi sono sorti dopo sette anni di convivenza: "Ero nella fase, nel momento della mia vita che lavoravo tantissimo, questo lavorare mi portava anche a star fuori: film, fiction, location differenti". Una lontananza forzata che, stando al racconto di Licia, ad Imma non andava giù.

La Nunez all'epoca aveva fatto coming out solo con gli amici. Proprio in questa situazione di "disagio" nella coppia si sarebbe inserita Eva Grimaldi. Licia Nunez ha svelato il momento in cui ha capito che la sua relazione era arrivata al capolinea e Imma aveva scelto Eva: "Io e Imma stavamo ballando sulle note di Dilemma, una delle mie canzoni preferite, e accanto a noi c'era Eva. Ad un certo punto ci ha guardato e si è allontanata. Di colpo Imma si è staccata".

Imma Battaglia ha sempre negato il tradimento e oggi sui social è sembrata molto seccata dal racconto senza contraddittorio dell'ex compagna, così ha pubblicato un post dove si legge: "la verità ha mille volti! #licianunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!". Vladimir Luxuria su Twitter ha difeso Imma scrivendo tra l'altro "Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione" .