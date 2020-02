Il Grande Fratello Vip 2020 in onda fino ad aprile, una volta a settimana

Mediaset ha deciso di allungare il Grande Fratello Vip 2020, la trasmissione andrà in onda anche ad aprile ma con una sola puntata settimanale in prima serata.

Alfonso Signorini esulta: il suo Grande Fratello Vip 2020 va avanti fino ad aprile, anche se con una puntata a settimana in prima serata, solo il lunedì. Mediaset, con una decisione a sorpresa, ha deciso di aggiungere nuovi appuntamenti alla trasmissione penalizzando altri due reality.

Il Grande Fratello Vip 2020 dunque non chiuderà i battenti a marzo ma finirà ad aprile. Nonostante i dati di ascolto non esaltanti, Mediaset ha deciso di allungare il numero delle puntate del reality, a dispetto di Maurizio Costanzo che ieri ne aveva invocato la chiusura.

Secondo le prime indiscrezioni i concorrenti potranno essere spiati dagli italiani fino al prossimo 27 aprile, data in cui il pubblico decreterà il vincitore del gioco. Il programma a marzo perderà la cadenza bisettimanale e sarà trasmesso solo di lunedì. Brutte notizie quindi per Ilary Blasi che avrebbe dovuto condurre la nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi', il reality dei naufraghi probabilmente slitterà nel 2021, saltando una stagione.

Oltre a L'isola dei famosi, potrebbe saltare anche l'edizione del 'Grande Fratello' condotta da Barbara D'Urso, che avrebbe festeggiato i vent'anni dello show in Italia. Alla fine qualche puntata in più del Grande Fratello VIP in cambio di due reality, per questa volta Maurizio Costanzo si può accontentare.