Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa su Adriana Volpe: "Prima di uscire è stata malissimo"

Fernanda Lessa racconta al settimanale 'Chi' le ultime due settimane di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2020. La modella brasiliana svela alcuni simpatici retroscena che testimoniano il suo legame con la conduttrice televisiva

Fernanda Lessa, come tutto i concorrenti usciti dalla Casa di Cinecittà, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Chi', il giornale diretto da Alfonso Signorini.

Fernanda, che all'interno del reality ha vissuto momenti di tensione con Antonella Elia, ha stabilito un legame particolare con Adriana Volpe. La modella brasiliana racconta che per l'ex conduttrice de 'I fatti vostri' le ultime settimane all'interno della casa di Cinecittà sono state un inferno. Dall'esterno le arrivano le notizie sull'evoluzione della malattia del suocero, poi deceduto. "Ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei", racconta Fernanda che poi dice "le persone che occupano un posto speciale nel mio cuore sono anche Licia Nunez, Fabio Testi, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro e Teresanna Pugliese".

Fernanda racconta anche l'impatto che ha avuto su di lei la nuova realtà, uscita dalla casa ha trovato un modo cambiato, sconvolto dal Coronavirus "Appena sono uscita dalla Casa ho trovato le persone che mi tenevano a distanza. Mi hanno dato guanti e mascherina e ho capito in quel momento che il mondo era cambiato". La modella brasiliana è spaventata da quello che vede qui e per quello che sta succedendo in Brasile, dove il presidente Bolsonaro paragona il Covid19 ad una semplice influenza "Dentro la Casa ci hanno informato. Ma vederlo da fuori è davvero spaventoso, viverla e pensare al mio Brasile mi fa tremare. Preferisco non vedere, al momento non sono pronta. Sì, ho paura".