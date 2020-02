Grande Fratello Vip 2020: Eleonora Giorgi sul figlio Paolo Ciavarro, lo sfogo su Instagram

Paolo Ciavarro ha spezzato il cuore di mamma Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 2020. L'attrice non riesce a dimenticare la delusione che ha letto negli occhi del figlio per le sue dichiarazioni al settimanale Chi e si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram.

L'incontro nella casa del Grande Fratello Vip 2020 con il figlio Paolo Ciavarro ha lasciato Eleonora Giorgi con tanta tristezza nel cuore. L'attrice, ritornata a casa, ha rivissuto i momenti passati all'interno della Casa e si è sfogata su Instagram. Paolo Ciavarro, durante la diretta, ha rimproverato la madre per aver parlato male della sua relazione dalle pagine del settimanale Chi. Molto garbatamente il figlio le ha fatto capire di essere in grado di gestirsi il suo rapporto con Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi nel suo video messaggio fa riferimento alla reazione del figlio "L'ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita. Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di quell'intervista. Dopo il suo bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista". La Giorgi continua sottolineando che ha "dovuto" accettare l'intervista al settimanale diretto dal conduttore: "L'unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini. Invece lui e Clizia pensano che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato".

Eleonora avrebbe voluto far capire ai ragazzi che sono sotto gli occhi di milioni di persone che dal di fuori li giudicano "Sono molto triste e, vi prego, non mandatemi più quei messaggi. Lo so anche io". Nell'intervista al settimanale la Giorgi aveva detto "sono due persone in punti diversi della vita. Ma come madre non emetterei mai giudizi sulle fidanzate. La mia benedizione? Ha il mio rispetto".