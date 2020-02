Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il quattordicesimo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

L'attesa è grande per la puntata di stasera, 24 febbraio 2020, con l'ingresso di Valeria Marini nella casa, e perchè non sarà lei l'unica nuova concorrente... Anche se a destare maggiore preoccupazione è la situazione di Clizia Incorvaia: dopo l'annuncio del provvedimento disciplinare che la produzione ha deciso di prendere verso uno dei concorrenti, tutti pensano che sia proprio l'influencer a dover uscire per via delle parole ingiuriose nei confronti di Andrea Denver.

Un nuovo confronto con il compagno Pietro Delle Piane attende Antonella Elia, mentre le ultime tre concorrenti entrate nella casa, Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati, conosceranno il proprio destino nel programma di Canale 5.

Dopo l’annullamento del televoto, che vedeva protagonisti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli, questa sera si scoprirà l’esito del provvedimento disciplinare preso nei confronti di un inquilino che ha pronunciato frasi inaccettabili. #GFVIP pic.twitter.com/U4vnTEdZEP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2020

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

