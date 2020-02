Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia ad Andrea Denver “Sei un Buscetta sei un pentito”

Il linguaggio di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 2020 ha indignato il pubblico da casa ma anche l'Associazione Nazionale Carabinieri non è rimasta in silenzio.

Al Grande Fratello Vip 2020, per offendere Andrea Denver, Clizia Incorvaia gli dice "Buscetta, sei un pentito io con i pentiti non parlo". La gravità delle parole usate hanno provocato una rivolta sui social e l'intervento dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Al Grande Fratello Vip 2020 se ne sentono di tutti ii colori ma questa volta Clizia Incorvaia ha oltrepassato la misura. È bastata una nomination per far scatenare l'influencer contro Andrea Denver, reo di lesa maestà, ovvero averla nominata. La "signora in bikini" come l'hanno chiamata i Carabinieri ha urlato contro il modello frasi vergognose per un programma televisivo. Dopo averlo accusato di essere uno stratega, ma si sa, qualsiasi gioco è basato sulle strategie. La Incorvaia ha urlato "Tu sei un maledetto Buscetta. Tu sei pentito, un Buscetta. Io non parlo con i pentiti".

dare del maledetto del pentito del BUSCETTA per una nomination dentro un cazzo di show televisivo con quella faccia e quel dito puntato

clizia sta fuori, datele una mano dopo averla fatta uscire lunedi#GFvippic.twitter.com/b7MkVcU8iQ — Ciambellone (@Lightvvoodde) February 22, 2020

Subito dopo il fattaccio si sentono due voci non identificate (qualcuno parla di due autori ma non è sicuro), che commentano, "Buscetta, eh insomma! Buscetta (...) è una roba brutta brutta, proprio brutta brutta eh. Come ca..o gli è venuto in mente non lo so, ma io lo so come gli è venuto in mente, per loro Buscetta è un uomo de me..a!".

hanno capito tutto quello che hanno detto gli autori, si sono capiti con uno sguardo, li amo 🐍🐍🐍 #gfvip pic.twitter.com/FVHerfUacJ — sara (@michvael) February 22, 2020

Nel frattempo sono intervenuti anche i Carabinieri, attraverso l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Carsoli, che rispondendo a un tweet e taggando il Ministero dell'Interno, Alfonso Signorini e il Codacons ha scritto: "Buscetta! Sei un pentito! Quando pensi di stare a parlare invece lanci pietre. L'Oscar? Chiedere umilmente scusa a tutti i familiari vittime di #Mafia sarebbe troppo faticoso?", poi ha pubblicato un post su Facebook e Twitter: "La signora in bikini dovrebbe fare meno bagni in piscina e studiare di più la storia per rispetto di tutte le vittime di mafia".

Intanto sui social monta la protesta, l'hashtag #cliziafuori è di tendenza da oltre 24 ore, molti minacciano il boicottaggio dei prodotti che sponsorizzano la trasmissione, ieri qualcuno fuori la casa si è fatto sentire gridando: "Denver resisti, l'Italia è con te e ti ama, Clizia vergogna". E mentre Alfonso Signorini tace, ci ritorna il mente il monito di Maurizio Costanzo, uno che la mafia la conosce bene, che pochi giorni fa ha detto :"Chiudete il Grande Fratello Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio".