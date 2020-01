Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 l'ottava puntata: anticipazioni

Stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con l'ottava puntata, in cui verrà eliminato uno tra Patrick Ray Pugliese, Rita Rusic e Andrea Montovoli: anticipazioni.

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con l'ottavo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Nell'ottava puntata diremo con ogni probabilità addio a uno tra Rita Rusic, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, ma ci sono altri due concorrenti a rischio espulsione: si tratta di Michele Cucuzza, rea di aver tessuto la propria strategia ai danni di Montovoli in modalità non previste dal regolamento, e Antonio Zequila. Per tutta la settimana, infatti, il concorrente è stato il bersaglio dell'ira dei social per le parole offensive nei riguardi di Adriana Volpe e per gli atti di bullismo verso Patrick, uno dei preferiti dal pubblico.

Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila offende Adriana Volpe: "Subito ha aperto le gambe"

A proposito di Adriana Volpe: gira voce che il suo storico collega-nemico Giancarlo Magalli sia pronto a farle visita, stasera, direttamente nella casa. E per un possibile incontro condito da astio e polemiche, dovrebbe essercene invece un altro all'insegna dell'amore: quello tra Pago e Serena Enardu.

Grande Fratello Vip 2020, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe faccia a faccia nella casa?

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

