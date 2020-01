Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila offende Adriana Volpe: “Subito ha aperto le gambe”

Antonio Zequila questa volta offende Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2020 e i social sono in rivolta contro di lui: scende in campo anche la vincitrice della prima edizione dello show, Cristina Plevani, che lo vuole fuori dalla Casa.

La rubrica quotidiana sulle perle di Antonio Zequila continua. Il concorrente del Grande Fratello Vip non lascia passare giorno senza regalarci frasi e commenti, dei quali nessuno sente il bisogno. Dopo aver offeso Valeria Marini e bullizzato Patrick il bell'Antonio ha preso di mira Adriana Volpe.

Zequila, dopo uno sketch nella casa, si è rivolto ai ragazzi e con fare cameratesco ha detto: "Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta subito a tutti gli effetti". Purtroppo, nessuno tra i concorrenti stigmatizza il comportamento di quello che da molti è conosciuto come "er mutanda", e che ieri, parlando di Patrick Ray Pugliese, è arrivato a dire: "Gli metto la pipì in bocca così smette di fare i gavettoni".

Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila bullizza Patrick Ray Pugliese: fan chiedono l'espulsione

Intanto, la fronda contro Antonio cresce, sono sempre di più gli utenti sui social a chiederne l'espulsione, a loro si è unita Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality show, che ha scritto su Twitter: "Credo e spero che #zequila venga squalificato domani sera".