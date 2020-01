Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia: “Perché è finita con Francesco Sarcina”

Clizia Incorvaia continua ad animare il Grande Fratello Vip 2020 con confessioni sulla fine della storia con Francesco Sarcina e la sua presunta relazione con Riccardo Scamarcio, baci per gioco, bagni hot in piscina.

Clizia Incorvaia ritorna a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Sàrcina, dopo aver denunciato i tradimenti del marito e aver parlato della sua presunta relazione con Riccardo Scamarcio, testimone di nozze e grande amico del frontman de Le Vibrazioni. L'attore ha però sempre negato l'esistenza di questo triangolo amoroso.

Francesco Sarcina: "Riccardo Scamarcio? Mia moglie mi tradì con lui, il mio migliore amico"

Clizia Incorvaia prova a raccontare, a suo modo, la fine del suo matrimonio: "Ho impiegato due anni e mezzo per elaborare questo lutto. Mi sono dovuta perdonare, avevo fatto il matrimonio cattolico", racconta ad Antonio Zequila. "Credevo nella famiglia unita, togliere questa cosa a mia figlia mi faceva sentire in colpa. Sono stato io a mandare la lettera di separazione a settembre 2018. Eravamo già in crisi da tanto tempo". Clizia continua a parlare: "Lui si faceva abbondantemente la sua vita. Lui si predicava innamorato, passionale. Io ricevevo segnalazioni che lui si faceva la sua vita". E, come una protagonista delle canzoni sdolcinate degli anni sessanta, confessa la sua solitudine: "Mi lasciava, ogni sera, sola con mia figlia. Il problema non si percepiva, faceva l'innamorato, stavamo insieme in tutti i sensi. Era sesso, solo quello non c'era altro. Io non lo sapevo ancora, l'ho scoperto dopo".