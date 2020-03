Grande Fratello Vip 2020 e il biglietto lanciato dal drone: ecco cosa c'è scritto

Un drone ha lanciato un messaggio nel giardino del Grande Fratello Vip 2020 e nel biglietto si parlava di un'intervista in cui Antonio Zequila è accusato di molestie da una modella. Il biglietto in questione è stato letto da Adriana Volpe.

Ieri un drone ha violato la sacralità della Casa del Grande Fratello Vip 2020 lanciando un foglio nel giardino. La regia ha ammonito i concorrenti "rientrate nella Casa e non prendete il foglio". Adriana Volpe, dopo la diretta di Lunedì' sera - quando si era tolta il microfono in barba al regolamento - è diventata la trasgressiva della Casa e ha deciso di raccogliere il foglio fregandosene delle raccomandazioni degli autori. La regia ha tagliato le immagini ma era troppo tardi, i fan sono riusciti a fare uno screenshot ed hanno scoperto che il foglio era l'articolo pubblicato da un settimanale in cui la modella Andrada Marina accusava Antonio Zequila di molestie.

L'intervista, rilasciata uni giorni fa, racconta una storia risalente al 2015. Ecco il racconto di Andrada: "Durante una serata mi sono esibita in un numero di danza del ventre, la mia grande passione, e lui mi ha notata. Così mi ha invitato a raggiungerlo nella sua stanza d'albergo: mi ha detto che avevo talento e che voleva parlarmi di lavoro. Quando sono entrata nella sua stanza mi ha raccontato che conosceva molto bene Mara Venier e ha detto che, se avessi voluto, mi avrebbe fatto partecipare a _Tu si que vales. Poi ha cominciato a farmi complimenti fino a quando, tra una parola e l'altra, mi ha baciata. Il suo gesto mi ha spiazzata, mi sono sentita molestata. Ci rimasi malissimo. Lui allora ha provato a tranquillizzarmi: mi ha fatto sedere sul letto, ha detto che non sarebbe successo niente e, invece, ha provato a baciarmi una seconda volta. A quel punto sono scattata in piedi e gli ho risposto: 'Mi dispiace, ma non sono quel tipo di ragazza'. Sono uscita di corsa dalla stanza, senza nemmeno aspettare la sua reazione_".

Adriana Volpe e Paola Di Benedetto hanno letto il foglio, Antonio Zequila quando ha capitolo che era indirizzato a lui, e non conoscendone il contenuto diffamatorio, ha esclamato "Non ci posso credere! Ho scatenato l'inferno stamattina!". Nel frattempo Adriana ha violato per due volte il regolamento della trasmissione e potrebbe essere sanzionata.