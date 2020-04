Grande Fratello VIP 2020, per Alfonso Signorini chi non litiga nella Casa è una persona falsa

Alfonso Signorini risponde a chi lo critica per aver tollerato i numerosi litigi nella Casa del Grande Fratello VIP 2020. Per il conduttore le tensioni fanno parte della dinamica del gioco ed aiutano i concorrenti a mostrare il loro vero volto.

Messosi alle spalle l'esperienza di conduttore del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorinisi sta concedendo il meritato riposo, rigorosamente tra le mura di casa come tutti noi. Il presentatore è stato intervistato da 'Il Giornale', rispondendo a varie domande, molte delle quali vertevano sul reality appena concluso.

La quarta edizione del reality per VIP è stata caratterizzata da numerosi litigi, ecco cosa ne pensa Signorini: "Non ho mai promesso di evitare le liti, semmai di non fomentarle: sono naturali in un programma che costringe alla convivenza". Alfonso arriva a formulare una teoria estrema, chi non litiga all'interno della Casa vuol dire che sta nascondendo la sua vera natura "Le persone che non litigano sono false, si mettono una maschera".

Il conduttore si dà il merito di essere intervenuto prontamente quando ci sono stati comportamenti sbagliati: "Abbiamo evitato giochini stupidi e stigmatizzato i comportamenti sbagliati, non facendo prediche ma cercando di capire le ragioni". Secondo Signorini questo modo di gestire il reality ha aiutato i concorrenti ad aprirsi, mostrando il loro vero io come è successo per la Elia: "Antonella alla fine si è raccontata, ha tirato fuori le ragioni della sua sofferenza".

A proposito di quest'ultima neanche Alfonso sa rispondere alla domanda che si fanno tutti i telespettatori da quando la showgirl ha iniziato a lavorare al fianco di Mike Buongiorno: Antonella ci fa o ci è? "Non l'ho ancora capito" risponde lapidario.