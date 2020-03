Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe: un familiare è in terapia intensiva per Coronavirus

Adriana Volpe ha preferito lasciare il Grande Fratello Vip 2020 quando ha saputo che il Coronavirus aveva attaccato un suo familiare in maniera grave. La conduttrice ha preferito abbandonare il reality per stare vicino alla famiglia.

Ieri sera con una decisione improvvisa, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020. L'ex conduttrice de 'I fatti Vostri', dopo aver radunato tutti i concorrenti ha detto "Vi volevo salutare uno ad uno e non ce la faccio ad abbracciarvi uno ad uno, devo veramente uscire perché il ruolo di madre di moglie è troppo importante". Subito sui social si era parlato di un parente della Volpe colpito da Coronavirus, il giorno precedente la regia non aveva fatto in tempo a censurare un breve dialogo tra Adriana e Patrick "La situazione non è bella - aveva detto la Volpe è Ray Pugliese di rimando - Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?".

Alfonso Signorini nel corso di una diretta Instagram dall'account di 'Chi Magazine' ha confermato i rumors "Ha problemi di salute che riguardano i suoi cari, quando si parla di salute in questo periodo sappiamo che si parla di una sola malattia". Adriana avrebbe saputo che le condizioni di questo familiare si sono aggravate ed ha preferito lasciare la Casa per stare vicino alla famiglia.