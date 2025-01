Grande Fratello, sospetti su Lorenzo dopo l’eliminazione di Luca Calvani: conosce chi ha il bonus ripescaggio?

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, sei concorrenti erano a rischio eliminazione: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Iago Garcia e Luca Calvani. Alla fine, è stato proprio Calvani a risultare il meno votato, lasciando così definitivamente la Casa. Giunto in studio, l'attore toscano ha scoperto di non poter beneficiare del bonus ripescaggio, decretando la sua uscita definitiva dal gioco.

i quattro concorrenti con la seconda chance

La scorsa settimana, attraverso un televoto flash, alcuni inquilini hanno ottenuto la possibilità di essere rimessi in gioco in caso di eliminazione. I prescelti dal pubblico sono stati Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Zeudi e Shaila Gatta. Tuttavia, il risultato di questa votazione non è stato comunicato ai concorrenti, con l'intento di non influenzare le prossime nomination.

L''intuizione' sospetta di Lorenzo

Nonostante ciò, nella puntata di ieri sera, alcuni spettatori hanno avuto l'impressione che Spolverato fosse già a conoscenza dell'esito del televoto flash. Durante l'eliminazione, Alfonso Signorini ha svelato i nomi dei concorrenti salvati uno alla volta, lasciando Luca Calvani e Shaila Gatta in sospeso fino all'ultimo. Proprio in quei momenti Lorenzo ha sussurrato all'ex velina: "Se esce Luca, non penso abbia il bonus. Se esci tu, hai il bonus. Però, se esci tu, ti hanno votato per uscire e anche questa cosa è da...", interrompendosi bruscamente.

Alfonso Signorini ieri ha ripreso Lorenzo

Il video dello scambio tra Lorenzo e Shaila è diventato virale sui social, alimentando sospetti tra i fan. In molti credono che Spolverato possa essere stato informato dell'esito del televoto flash, sollevando dubbi sulla trasparenza della dinamica. Poco prima, il gieffino milanese aveva avuto un simpatico scambio di battute con Alfonso Signorini.

Durante una discussione tra Luca e Bernardo Cherubini, Lorenzo aveva interrotto Calvani con un commento sarcastico: "Ti sei preso il tuo blocco, adesso lasciami il mio". Alfonso, con il suo solito tono ironico, lo ha ripreso dicendo: "Lorenzo, guardami. Non è che sei arrabbiato perché stasera non hai ancora avuto il blocco?".