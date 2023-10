Grande Fratello, riassunto del 30 ottobre: Valentina eliminata, nomination e televoto

La quindicesima puntata del Grande Fratello si è nuovamente concentrata su Beatrice Luzzi, capace di attirare l'attenzione anche dopo un fine settimana trascorso in relativa tranquillità, senza essere coinvolta in litigi. Valentina Modini è stata eliminata dal pubblico, mentre quattro concorrenti sono al televoto non eliminatorio di giovedì.

Grande Fratello del 30 ottobre

La puntata andata in onda lunedì 30 ottobre del Grande Fratello ha visto un confronto tra Giuseppe, Beatrice e Massimo, mentre Grecia Colmenares ha ricevuto la visita del figlio. Inoltre, è stato dedicato un segmento a Vittorio Menozzi e al suo complicato rapporto con l'amore.

Beatrice, Giuseppe e Massimo

Dopo settimane trascorse a litigare, sembra che Massimiliano e Beatrice abbiano finalmente seppellito l'ascia di guerra, forse anche grazie al confronto avuto in studio la scorsa settimana, come ha spiegato Beatrice: "Essere usciti ha ridimensionato il tutto, e questo era ciò che attendevo. Con Giuseppe, invece, le cose non si intersecano", ha aggiunto l'attrice.

La sua teoria è stata confermata da Massimiliano: "Ho sempre manifestato il desiderio di fare pace con Beatrice, e aspettavo che i tempi fossero maturi, Giuseppe lo sapeva". Entrambi escludono che il loro avvicinamento possa essere interpretato come un flirt.

Giuseppe, che ha avuto una breve relazione con Beatrice prima di essere allontanato da lei, ha rivelato durante la serata di aver scritto una lettera per chiedere scusa, anche di persona, ai figli di Beatrice. La Luzzi ha giustamente affermato che la decisione non spetta a lei, ma ai ragazzi, che vengono prima di tutto.

Grecia Colmenares incontra il figlio

Grecia Colmenares ha vissuto una vita ricca di successi sia nella carriera televisiva che in quella personale. "Quando mi dissero che ero incinta, dovevo girare due soap-opera", ha raccontato l'attrice. Suo figlio Gianfranco le ha inviato un commovente videomessaggio, incoraggiandola a rimanere fedele a se stessa. Tuttavia, le sorprese non sono finite, poiché Gianfranco è presente fisicamente ed è pronto ad abbracciarla nel salone della Casa.

Vittorio Menozzi

Vittorio Minozzi, nel corso del suo percorso, ha detto ripetutamente di avere dei limiti caratteriali che lo hanno portato a essere diffidente verso gli altri, preferendo fare affidamento esclusivamente su se stesso. Anche ieri, parlando con Alfonso Signorini aa dichiarato: "Sono cresciuto vedendo l'amore e le emozioni come debolezze", confessando che questa prospettiva ha esercitato un forte impatto su di lui: "Mi sento come se non avessi mai davvero iniziato a vivere".

Mirko Brunetti tra Greta e Perla.

Mirko Brunetti sembra aver catturato l'attenzione delle donne nella casa, diventando oggetto del desiderio. Tuttavia, l'ex partecipante a Temptation Island ha la mente occupata, specialmente dopo la sorpresa di Greta e la lettera ricevuta da Perla. Al momento, l'imprenditore ha scelto di continuare il suo percorso da solo nella casa, senza lasciarsi distrarre da eventuali diversivi, sia interni che esterni.

Alex Schwazer ed il video inesistente

Alex Schwazer è ancora alla ricerca del video in cui si dovrebbe vedere Beatrice che lo corteggia. Alfonso Signorini ha spiegato, anche attraverso un comunicato, che questo video non è stato trovato "In questi giorni, Alex, hai avuto modo di confrontarti con Grande Fratello che ti ha dato le spiegazioni necessarie. Dopo aver ascoltato e visionato il materiale all'orario derivato dalle tue informazioni, Grande Fratello dichiara di non aver trovato nulla che rispecchi le parole che tu hai affermato". "Non ho più intenzione di insistere", ha detto lo sportivo, che però non ha abbandonato la casa, come aveva minacciato la scorsa settimana.

Valentina lascia la casa del Grande Fratello

Valentina è la meno votata della Casa e deve lasciare il reality, queste sono le percentuali emerse dal televoto: Beatrice 35%, Grecia 20%, Giuseppe 19%, Massimiliano 17% e Valentina 9%.

Gli immuni e le nomination della serata

Immuni

Angelica

Anita

Ciro

Paolo

Giampiero

Grecia (scelta da Cesara Buonamici)

Giuseppe (scelto da Cesara Buonamici)

Nomination

Beatrice nomina Alex

Giselda nomina Beatrice

Fiordaliso nomina Mirko

Mirko nomina Giselda

Jill nomina Beatrice

Vittorio nomina Fiordaliso

Massimiliano nomina Fiordaliso

Letizia nomina Beatrice

Alex nomina Beatrice

Rosy nomina Beatrice

Giuseppe nomina Alex

Grecia nomina Massimiliano

Ciro nomina Vittorio

Anita nomina Beatrice

Paolo nomina Beatrice

Angelica nomina Beatrice

Giampiero nomina Giselda

Beatrice, Alex, Fiordaliso e Giselda, sono in nomination, il televoto non è eliminatorio, Il meno votato di giovedì andrà direttamente in nomination, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity