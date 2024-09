Grande Fratello, Lorenzo nel mirino di Lino Giuliano: “Sfruttano le donne per tattiche di gioco”

Dopo la squalifica dal reality per insulti omofobi, l'ex partecipante di Temptation Island ha criticato uno dei concorrenti, accusandolo di voler sfruttare una coinquilina per le dinamiche del gioco.

Lino Giuliano non ha potuto varcare la porta rossa, ma continua a seguire il Grande Fratello. Squalificato prima dell'inizio del programma, l'ex volto di Temptation Island ha preso di mira Lorenzo Spolverato, accusandolo di aver suggerito a Giglio una tattica di gioco a scapito di Jessica.

Lino Giuliano accusa il Grande Fratello

Ieri, il modello milanese e il parrucchiere emiliano si sono appartati nel giardino della Casa per discutere delle dinamiche del reality. Nelle ultime ore era diventato evidente che Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, provasse interesse per Giglio. Lorenzo, quindi, ha consigliato al coinquilino di approfittare della situazione: "Lei è forte, e qui puoi fare un percorso diverso. Ogni tanto, magari, un triangolo amoroso: con uno sei serio e con l'altro flirti, e non deve fregartene, sei troppo buono."

Le affermazioni di Lorenzo hanno scatenato la rabbia di Lino, che ha accusato la produzione di averlo squalificato per una frase scritta in un momento di rabbia, ma di tollerare che i concorrenti nella casa facciano dichiarazioni che, a suo avviso, offendono le donne.

Lino Giuliano contro il Grande Fratello

"Ho notato le furbate che usano pur di andare avanti e non essere eliminati", ha detto riferendosi a Lorenzo e Giglio. "Io sono stato espulso per un commento di rabbia, e tutti l'hanno capito, senza aver avuto modo di chiarirmi televisivamente. In più lo trovo ingiusto nei confronti del popolo italiano".

Le esternazioni di Lino non so finite qui: "Ciò che posso dire è che, se questa è la situazione, sono molto contento di non essere entrato, perché io di falso non ho mai avuto nulla. Avrei creato tante polemiche proprio per come sono fatto, schietto e sincero, e tutto ciò che penso lo dico"

E ancora: "eliminare Lino per un commento fatto fuori dalla casa per rabbia e lasciare in gioco persone che sfruttano e usano tecniche pur di andare avanti per il montepremi. Che messaggi mandiamo ai nostri figli, nipoti, bambini? Che per arrivare a uno scopo va bene anche prendere in giro una donna e usare i suoi sentimenti? Finiamola!!"

Non è la prima volta che Lino si scaglia contro la produzione. Pochi giorni fa, durante la messa in onda di una puntata di Temptation Island, aveva accusato il Grande Fratello di aver pianificato la sua squalifica. "Per alcune persone, la tua onestà è solo un pretesto per liberarsi di te, come avevano già pianificato ancor prima che iniziassi a far parte del loro 'reality'. Solo col tempo capisci che, per loro, eri solo un ostacolo di cui sbarazzarsi", aveva scritto in una storia di Instagram.