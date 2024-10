Iago Garcia attratto da Helena Prestes: “Ecco cosa mi frena”, la confessione nella sauna del Grande Fratello

Nuovo argomento di discussione per Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 3 ottobre in prima serata su Canale 5. Iago Garcia ha rivelato di avere un interesse particolare per una coinquilina: si tratta di Helena Prestes. L'attore spagnolo, uno dei nominati dell'ultima puntata, è a rischio eliminazione nella serata di domani.

Il momento privato con la rivelazione di Iago

La confessione dell'attore, noto per il suo ruolo ne Il Segreto, è avvenuta durante una conversazione con Luca Cavani nella sauna. Nonostante l'atmosfera privata, i microfoni sono riusciti a captare le sue parole: "Con Helena ho chiarito dopo la nomination. Le ho detto: 'Guarda, penso che tu sia una brava ragazza, non sei affatto costruita, sei naturale".

"Questo mi piace molto di lei, segue i suoi istinti. Credo sia speciale, mi potrebbe piacere, se non fosse per l'altezza già mi piacerebbe. Però ha valigie addosso è nervosa..", ha aggiunto Iago, riferendosi al peso emotivo che la ragazza porta sulle sue spalle. Luca era sulla sua stessa linea d'onda. Entrambi concordano che la modella stia giocando, come gli altri, ma senza nascondersi, mostrandosi per come è.

Helena Prestes, al centro di molte dinamiche sentimentali

Questa affermazione ha raffreddato l'entusiasmo di alcuni fan, che nei giorni scorsi sui social avevano iniziato a ipotizzare un legame tra Iago e Amanda Lecciso, sorella di Loredana. Negli ultimi giorni, infatti, era stato notato un costante avvicinamento tra i due. Tuttavia, sembra che la tanto attesa scintilla non sia scoccata.

Garcia appare più interessato a Helena, e un possibile flirt tra loro potrebbe aprire scenari interessantu, soprattutto considerando la rivalità tra la modella brasiliana e Lorenzo. Tra i due uomini della Casa, infatti, non scorre buon sangue, e sarebbe interessante vedere come reagirebbe "Generale Custer" - soprannome dato da Iago al modello milanese - di fronte a questa nuova dinamica.

