Pupo: “Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip? Ci vuole una che non abbia mai letto un libro"

Pupo sarà ancora opinionista del prossimo Grande Fratello Vip e potrebbe essere affiancato da Giulia De Lellis. L'influencer romana, infatti, sarebbe in pole position per prendere il posto che nell'ultima edizione è stato occupato da Wanda Nara.

Alfonso Signorini ha apprezzato molto il lavoro di Pupo al Grande Fratello Vip, il cantante toscano è rimasto al fianco del conduttore anche nei giorni difficili, in cui il reality andava in onda senza pubblico in studio. Pupo è stato intervistato dal settimane Chi e parlando della prossima stagione del programma, la cui partenza è prevista per settembre, ha detto: "Sono felice che Alfonso mi abbia riconfermato e mi abbia eletto a sua spalla. Siamo compagni di avventura ideali perché in lui convivono l'alto e il basso, la cultura alta e quella popolare, in me convivono il basso e il più basso: lui è colto per definizione, io sono colto sul fatto perché mi faccio beccare sempre, quindi siamo un mix esplosivo, il re e il principe dell'imprevedibilità".

A Pupo è stato chiesto cosa ne pensi di Giulia De Lellis, che potrebbe diventare la seconda opinionista. "Io voglio stare al fianco di Signorini e voglio che l'altro opinionista sia al mio fianco, quindi al fianco del fianco di Signorini, e ci vuole sicuramente una donna - ha detto il cantante aggiungendo - La De Lellis non mi dispiace perché è brillante, spigliata, ho visto che fa grandi cose sui social". Giulia De Lellis si vanta di non aver mai letto un libro ma per Pupo non è un problema: "trovamene una che abbia letto un libro - dice al giornalista aggiungendo - allora bisognerebbe chiamare la Alberti. Alfonso ha letto tutto, ma anch'io nel mio piccolo ho una libreria con Moravia, Pratolini, Schopenhauer: troppa roba, ci vuole proprio una che non abbia mai letto".