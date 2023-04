Grande Fratello torna alle origini: concorrenti non famosi, le rivelazioni di Alfonso Signorini

Mediaset sta iniziando a pianificare la prossima edizione del Grande Fratello, dopo aver archiviato il Grande Fratello Vip 7. Sembrerebbe che il reality tornerà alle origini, con la partecipazione di concorrenti estranei al mondo dello spettacolo e dei social. In attesa delle decisioni definitive, molti fan del programma stanno cercando informazioni da Alfonso Signorini, che è stato confermato, ancora una volta, alla guida dello show televisivo.

Alfonso Signorini ha interagito con i suoi follower su Instagram, rispondendo alle loro domande. Molti quesiti riguardavano la prossima edizione del Grande Fratello, che potrebbe tornare al format originale "Nip", senza la presenza di VIP. Signorini ha dichiarato di non aver ancora iniziato le riunioni per la nuova edizione, promettendo di tenere aggiornati i suoi follower. Inoltre, ha risposto ad un commento di un fan che suggeriva una durata di 3-4 mesi per il reality per preservare la salute mentale dei concorrenti, affermando che anche il suo benessere psicologico sarebbe salvaguardato in questo modo.

Secondo quanto rivelato dalle fonti di Dagospia, Orietta Berti sarebbe pronta a tornare come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello, con un cachet di 10 mila euro a settimana. Il contratto della cantante includerebbe, inoltre, la realizzazione di uno show in due puntate.

Per quanto riguarda la seconda opinionista, Sonia Bruganelli ha dichiarato che la sua esperienza nel reality è terminata con la settima edizione del Grande Fratello Vip. "Ritornerei solo per tanti soldi, credo che ora sia il momento di Giulia Salemi", aveva infatti affermato la moglie di Paolo Bonolis in un'intervista a Vanity Fair pochi mesi fa.

Dagospia aveva rivelato, poco più di una settimana fa, che la prossima edizione del Grande Fratello sarebbe tornata alla versione Nip, con concorrenti sconosciuti al pubblico. "A Mediaset si sta lavorando alla prossima stagione con la riconferma di Signorini ma con una novità, un ritorno al passato: nella casa più spiata d'Italia entreranno concorrenti Nip, cioè non famosi", si leggeva sul portale.

L'ultima edizione del Grande Fratello Nip, la sedicesima, condotta da Barbara D'Urso, risale al 2019 e andò in onda dall'8 aprile al 10 giugno. Gli opinionisti di quella stagione erano Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. La vincitrice dell'edizione fu Martina Nasoni, che sconfisse Enrico Contarin nel televoto finale. Per chi volesse rivivere quel momento, è possibile trovare una clip su Mediaset Infinity.