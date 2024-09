Grande Fratello: Clarissa Burt ha partecipato a un reality con Loredana Lecciso, ma non la riconosce

Il Grande Fratello sta entrando nel vivo. Sono ora diciassette i concorrenti che convivono sotto lo stesso tetto. Ieri, ai dodici partecipanti entrati nella prima puntata, si sono aggiunti cinque nuovi gieffini: l'attore spagnolo Iago García, la modella italo-brasiliana Helena Prestes, il medico estetico Mariavittoria Minghetti, l'imprenditore Michael Castorino e Amanda Lecciso.

Un reality condiviso, ma dimenticato da Clarissa Burt

Amanda, sorella di Loredana e Raffaella, è stata accompagnata proprio dalla compagna di Al Bano. Le due hanno dato vita a un simpatico siparietto, mostrando la loro difficoltà nel preparare le famose orecchiette pugliesi. Una volta entrata nella Casa, Loredana ha ritrovato Clarissa Burt, con cui aveva condiviso l'esperienza nella settima edizione dell'Isola dei Famosi, andata in onda nel 2010, quando il reality era ancora trasmesso su Rai 2 e condotto da Simona Ventura.

L'ex modella statunitense, però, non ha riconosciuto l'ex naufraga, che le ha ricordato la loro comune esperienza nel Celebrity Survivor, come si chiama il format originale statunitense. La Lecciso era rimasta sull'Isola solo per 22 giorni, mentre Clarissa era riuscita a resistere per ben 62 giorni, su un totale di 71 previsti. Quell'edizione fu vinta da Daniele Battaglia.

Amanda Lecciso è entrata al Grande Fratello accompagnata da Loredana

La convivenza tra Clarissa e Loredana Lecciso, risalente a quattordici anni fa, fu relativamente breve, e questo ha contribuito alla simpatica gaffe di Clarissa Burt. Durante un segmento del programma, l'attrice ha parlato della sua vita amorosa, raccontando che la sua ultima relazione importante è finita a causa della distanza: "Io ero a Filadelfia, lui a Londra, ci vedevamo quando possibile, ma i tempi non erano giusti".