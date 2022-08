Grand Hotel 3: trama dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

Grand Hotel 3 giunge alla fine del suo percorso: stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda l'ultima puntata del period-drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna.

Trama dell'ultima puntata

Tutte le prove sembrano dimostrare che Alicia abbia sparato a Diego, il quale, ferito ad una gamba, è deciso a ritrovare Julio, tanto da pagare i dipendenti affinché gli dicano dove si nasconde. Nel frattempo si scopre che Donna Teresa e Cisneros hanno una relazione.

Siamo all'ultimo atto. Un'epidemia di colera inizia ad insinuarsi nell'hotel, a causa di Diego, che lo ha contratto bevendo l'acqua stagnante nella grotta. Angela interviene e riesce a fermarla. Alfredo e Sofia abbandonano l'hotel, per paura che loro figlio possa contagiarsi e Alfredo, prima di andare via, firma un documento in cui lascia la direzione dell'hotel nelle mani di Angela, che accetta di buon grado. Cisneros, dopo aver dichiarato il suo amore a Teresa in una lettera, compie la sua vendetta nei confronti di Diego, uccidendolo in riva la mare. Belen, smascherata dallo stesso Andres, si suicida per non andare in carcere. Javier e Laura, ormai guarita, tornano insieme e avranno tre figli. Maite e Andres si sposano. Alicia e Julio riusciranno a coronare il loro amore?