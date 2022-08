Grand Hotel 3: trama della terza puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:30 e in prima visione, Grand Hotel 3, terza e ultima stagione del period-drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna.

Trama della terza puntata

Mentre si cerca di capire chi sia l'assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l'aiuto di Alicia, Julio e Maite, scopre un nome: Adrian Vera Celande. Risulta chiaro che questo nome non sia nuovo a Diego, il quale però non vuole parlarne.

Al Grand Hotel si organizza un'asta di beneficenza a favore degli orfani della parrocchia. Alicia, Maite e Julio ricevono il libro "Otello" e cercano di capire quale indizio seguire per scoprire di più sul passato di Diego. Ecco il promo della puntata, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Nel cast della serie realizzata da Bambú Producciones, una new entry d'eccezione: Megan Montaner, la mitica Pepa de Il Segreto, qui nei panni di Maite, che arriva in Hotel per aiutare la cara amica Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González).

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono ancora i protagonisti assoluti della storia che porta lo spettatore in un'epoca di eleganza e nobiltà, all'interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander, e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi.