Grammy Awards 2022: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso dal suo bunker durante lo show

Volodymyr Zelensky ha fatto un'apparizione ai Grammy Awards 2022 mentre il paese continua a difendersi durante l'invasione russa: il presidente ucraino è apparso su un grande schermo direttamente dal suo bunker a Kiev attraverso un video-messaggio preregistrato.

L'apparizione del presidente fa parte della partnership di The Recording Academy con Global Citizen per la loro campagna "Stand Up For Ukraine", che sensibilizza sugli sforzi umanitari per il popolo ucraino. "La guerra. Cosa c'è di più diverso dalla musica?", ha esordito Zelensky.

"Aiutateci, ma non col silenzio. I nostri musicisti mettono il giubbotto antiproiettile invece dello smoking. Cantano per i feriti. Negli ospedali. Anche per quelli che non li possono sentire. Ma la musica riesce a sfondare comunque", ha continuato il presidente ucraino.

"Sulla nostra terra combattiamo la Russia che ha portato un orribile silenzio con le sue bombe. Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitelo oggi con la vostra storia. Aiutateci in ogni modo, in ogni modo ma non con il silenzio. E verrà la pace. Comunque noi difendiamo la libertà. Per vivere. Per amare. Per risuonare, liberi, come voi sul palco dei Grammy", ha concluso Volodymyr Zelensky.