Goya 2022: The Good Boss con Javier Bardem stabilisce un record con 20 nomination

The Good Boss, il nuovo progetto con star Javier Bardem, ha ottenuto un record di nomination ai premi Goya 2022: ben 20 in 17 categorie. Il lungometraggio avrà degli avversari molto temibili nella categoria come Miglior Film: Madres Parallelas di Pedro Almodovar, Libertad di Clara Roquet, Maixabel di Iciar Bollain e Mediterraneo di Marcel Barrena.

La cerimonia di premiazione dei Goya si svolgerà il 12 febbraio e The Good Boss potrebbe conquistare premi prestigiosi come Miglior Film, Miglior Regia grazie al lavoro compiuto da Fernando León de Aranoa, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Attore Protagonista grazie all'interpretazione di Javier Bardem e di Celso Bugalloo.

Tra i potenziali riconoscimenti ci sono quelli come Miglior Attore Non Protagonista che potrebbe esseere conquistato da Fernando Ambizu e Manolo Solo, Miglior Attrice Non Protagonista grazie alla performance di Sonia Almarcha, Miglior Attore Emergente che vede in corsa Oscar de la Fuente e Tariki Rmili, e Miglior Attrice Emergente che potrebbe essere conquistato da Almudena Amor.

Tra le altre categorie in cui The Good Boss ha ottenuto delle nomination ci sono Miglior Colonna Sonora Originale (Zeltia Montes), Migliori Scenografie (Luis Gutierrez), Miglior Fotografia (Pau Esteve Birba), Miglior Montaggio (Vanessa L. Marimbert), Miglior Art Direction (Cesar Macarron), Migliori Costumi (Fernando Garcia), Miglior Trucco e Acconciature (Almudena Fonseca), Miglior Sonoro (Iván Marín, Pelayo Gutiérrez, Valeria Arcieri), e Migliori Effetti Speciali (Raul Romanillos e Miriam Piquer).

Il film racconta la storia di un capo di un'industria il cui piano per controllare la sua forza lavoro inizia ad avere degli effetti negativi. Il progetto è il titolo scelto dalla Spagna per provare a conquistare il premio come Miglior Film Straniero agli Oscar.